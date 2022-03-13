Hakkari’de kar yağışı

Yağmurla birlikte karların eridiği Hakkari kent merkezi başlayan kar yağışı nedeniyle yeninden beyaza büründü.

Hakkari'de etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Geceden beri etkili olan ve kent merkezini beyaza bürüyen kar yağışı; Yeni, Merzan ve Berçelan mahallelerinin yüksek kesimlerinde ise 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı kentte birçok vatandaş ise evinde kalmayı tercih etti. Hakkari il genelinde kapalı olan 160 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması ise karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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