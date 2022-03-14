Yüksekova'da 43 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Yüksekova'da 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar nedeniyle ilçeye bağlı 26 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için çalışıyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-03-14 09:43:39
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