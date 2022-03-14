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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şiddetli fırtına çatıları uçurdu, evin duvarını yıktı

İHA

Şiddetli fırtına çatıları uçurdu, evin duvarını yıktı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışta bazı evlerin çatısı uçarken, bir evin ise duvarı yıkıldı.
Hakkari il merkezi ve ilçelerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Derecik ilçesine bağlı Ulaşan köyünde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, Sıdık Karakoç'a ait evin çatısını uçururken, bir evin ise duvarının yıkılmasına neden oldu.
Ev sahibi Karakoç’un kardeşi İsmail Karakoç, yetkilerden yardım eli beklediklerini söyleyerek, “Dün akşam saatlerinde fırtınaya yakalandık. Bir evin çatısı uçtu. Abim burada oturuyor. Kendisi KOAH hastası, maddi sıkıntıları var. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Komşunun evinin duvarı yıkıldı. Bütün yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.

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