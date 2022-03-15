Hakkari'de 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Onlarca köy ve mezra yolunun kapalı olduğu Hakkari genelinde, il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu yollar tek tek açılıyor. Halen kapalı olan 30 köy ve mezra yolunun yeniden açılması içinde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, merkeze bağlı 1 köy ve 5 mezra, Şemdinli'de 1 köy, Yüksekova ilçesinde ise 5 köy ve 17 mezra olmak üzere 30 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını ve çalışmaların sürdüğünü ifade ettiler.

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