Derecik’te kenger bitkisini toplama sezonu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derecik’te kenger bitkisini toplama sezonu başladı

İHA

Derecik’te kenger bitkisini toplama sezonu başladı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde baharın gelişini müjdeleyen ve birçok yemekte kullanılan kenger bitkisini toplama sezonu başladı.
Havaların ısınmasıyla beraber bölgenin birçok yerinde yetişen ve nefis bir tada sahip olan kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı. Köylerde yaşayan vatandaşlar, doğal ortamlarda yetişen kenger otunu kürek yardımıyla topraktan çıkarıyorlar. Yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin sağlık açısından faydaları saymakla bitmezken, birçok şekilde de tüketiliyor.
Bölgede özellikle yöresel yemeklerde kullanılan kenger, çoğu dar gelirli ailenin geçim kaynağı da oluyor. Mart ayının başlarında yetişen kenger, yöre halkının vazgeçilmezi haline geldi. Birçok yemekte tüketilen kenger otunun faydasının saymakla bitmeyeceğini ifade eden İdris Yılmaz, “Bugün kenger toplamaya geldik. Sabah erkenden gelip akşama kadar burada kenger topluyoruz. Burada dikenleri alıyoruz, sonra eve götürüp doğruyoruz. Sıcak suda kaynatıldıktan sonra isteğe bağlı olarak tüketilebilir. Kim nasıl istiyorsa öyle yiyebilir. Kimi yoğurdun içinde kimi peynirde kullanılıyor. Aynı zamanda yörenin vazgeçilmezi diyebiliriz. Birçok yemekte kullanıyoruz. Kebabı çok güzel olur tavsiye ediyorum. Faydaları saymakla bitmiyor, tansiyona, şeker hastalığına, kansızlığa ve halsizliğe iyi gelir. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde yetişiyor. Ancak en erken burada yetişiyor. Şubat ayı sonlarında mart ayı başlarında yetişiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Hakkari'de matematik seferberliği başladı
YEREL HABERLER Hakkari'de matematik seferberliği başladı
Çukurcalı kadınlardan kilim kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çukurcalı kadınlardan kilim kursuna yoğun ilgi
Vali Akbıyık sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
Şiddetli fırtına çatıları uçurdu, evin duvarını yıktı
YEREL HABERLER Şiddetli fırtına çatıları uçurdu, evin duvarını yıktı
Hakkari’de fırın denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de fırın denetimi
Hakkari'de 89 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 89 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da 43 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı
YEREL HABERLER Yüksekova'da 43 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı
2 bin yıllık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER 2 bin yıllık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor
Mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı
Başkan Özbek, PCR test ücretini kaldıran bakanlara teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Özbek, PCR test ücretini kaldıran bakanlara ...
Hakkari’de kar yağışı
YEREL HABERLER Hakkari’de kar yağışı
Hakkari’de şehir merkezine inen aç kurtlar köpeği parçaladı
YEREL HABERLER Hakkari’de şehir merkezine inen aç kurtlar köpeği ...
Hakkari'de 160 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 160 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.