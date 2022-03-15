Hakkari'de muhtarlar toplantısı

Hakkari'de 2022 yılının ilk muhtarlar toplantısı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda merkeze bağlı köy muhtarları ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı 2022 yılı ilk muhtarlar toplantısı, Vali İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda 2021 yılında yapılan yatırımlar ve 2022 yılında yapılması planlanan yatırımlar ele alındı. Hakkari'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu da ifade eden Vali Akbıyık, işsizliğin önlenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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