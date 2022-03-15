Çukurca’da atletizm seçmeleri yapıldı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından atletizm seçmeleri yapıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, Atletizm Federasyonunun ‘Atletizm Geliştirme’ projesi kapsamında ilçedeki öğrenciler arasında seçmeler yaptığını belirterek, “Karataş bölgesinden Narlı köyüne kadar 3 ayrı kategoride öğrencilerimiz yarıştı. Dereceye giren öğrenciler Hakkari ilimizde yapılacak yarışa katılacaklar. İlçemizde dereceye giren 20 öğrencimiz, Hakkari ilinde yarışmaya katılacak” dedi.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, yapılan seçmelerde dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.