Polis memuru ''İstanbul Yolu'' adlı şiir kitabını Vali Akbıyık'a takdim etti Polis memuru Şengül'ün 100 sayfalık “İstanbul Yolu” adlı şiir kitabı raflarda yerini aldı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Selim Şengül, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek yazdığı ''İstanbul Yolu'' adlı şiir kitabını takdim etti.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Selim Şengül’ün yazdığı 100 sayfalık “İstanbul Yolu” adlı şiir kitabı raflarda yerini aldı. Vali İdris Akbıyık’ın makamında kabul ettiği Şengül ile bir süre sohbet etti. Şiir kitabının içeriğini çok beğendiğini ifade eden Vali Akbıyık, polis memuruna başarılarının devamını diledi.

Açıklamalarda bulunan Şengül, kitabın üç yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, “Okuyucular tarafından kitabın akıcı olduğu çokça ifade ediyorlar. Ayrıca şiir kitabı ilk kelimesinden itibaren okuyucusunu içine çekiyor. Kitabın şiir okumayanların bile şiir okumaktan yana büyük keyif almasını sağlıyor. Kitap, türünün en iyi örneği olmasa da her okuyucunun içinde ayrı bir iz bırakacağına inanıyorum" dedi.

İnternet ortamında satışı mevcut olan kitabın bazı noktalarda da satıldığı belirtildi.

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