Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı

Hakkari’de bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve belediye ekiplerinin seferber olduğu kedi kurtarılamadı.

Hakkari’nin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde esnafın maskotu haline gelen kedi, araç çarpması sonucu yaralandı. Yaralı haliyle başka bir aracın motor kısmına giren kedi, zabıta memuru ile vatandaşların yardımıyla kısa sürede çıkartıldı. Zabıta memuru tarafından kontrol noktasına alınan yaralı kedi, gelen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Klinikte gerekli müdahalesi yapılan kedi kurtarılamayarak telef oldu.

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