Kadınlar Süper Ligi: Hakkari Gücü: 1 - Çaykur Rizespor: 0

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 10 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada ev sahibi Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maçta ev sahibi ekip, rakibi Çaykur Rizespor'u 10 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Müsabakayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar da izledi.

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