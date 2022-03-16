Yüksekova’da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 2 kilo 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında

15 Mart 2022 günü Yüksekova ilçesi Yeni Köprü Yol Kontrol ve Arama Noktasında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde bir araçta yapılan aramada; 4 paket içerisinde toplam 2 kilo 18 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Irak uyruklu 1 şüpheli şahıs yakalanmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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