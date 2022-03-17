Çukurca’da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurca’da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi

İHA

Çukurca’da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi.
Çukurca Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen voleybol ve masa tenisi turnuvası yoğun ilgi gördü. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa bir kış turnuvası düzenlediklerini belirterek, “İlçede bulunan genç nüfus ve kurumlarımızda çalışan memurlar da oldukça yoğun bir ilgi gösterdi. Ortaklaşa düzenlediğimiz voleybol müsabakasında 24 takım, masa tenisinde ise 56 sporcu katılım sağlayarak centilmence yarıştılar” dedi.
Çukurca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörü Ayad Demir de, kaymakamlık ve müdürlükleri tarafından yapılan voleybol ve masa tenisi turnuvalarına ilgi ve katılımın yoğun olduğunu ifade ederek, “Masa tenisine 56 kişi, voleybol turnuvalarına ise 24 takım mücadele etti. Yaklaşık 50 gün süren bir turnuva oldu. Voleybol turnuvasında Çukurca Özel Harekat Takımı birinci olurken, masa tenisinde ise Mehmet Turan isimli sporcu 54 kişi arasında birinci geldi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova’da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova’da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Hakkari'de ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’ takdim töreni
YEREL HABERLER Hakkari'de ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’ takdim ...
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi
YEREL HABERLER Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor'u ...
Kadınlar Süper Ligi: Hakkari Gücü: 1 - Çaykur Rizespor: 0
YEREL HABERLER Kadınlar Süper Ligi: Hakkari Gücü: 1 - Çaykur ...
Turnalar 30 yıl aradan sonra Yüksekova'ya yeniden geldi Yüksekova Ovası’nda kar üzerinde sürü halinde gezen turnalar görüntülendi
YEREL HABERLER Turnalar 30 yıl aradan sonra Yüksekova'ya yeniden ...
Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı
YEREL HABERLER Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı
Polis memuru ''İstanbul Yolu'' adlı şiir kitabını Vali Akbıyık'a takdim etti Polis memuru Şengül'ün 100 sayfalık “İstanbul Yolu” adlı şiir kitabı raflarda yerini aldı
YEREL HABERLER Polis memuru ''İstanbul Yolu'' adlı şiir kitabını ...
Hakkarili genç atık malzemelerden skorsky helikopter yaptı
YEREL HABERLER Hakkarili genç atık malzemelerden skorsky helikopter ...
Çukurca’da atletizm seçmeleri yapıldı
YEREL HABERLER Çukurca’da atletizm seçmeleri yapıldı
Hakkari'de gıda denetimi
YEREL HABERLER Hakkari'de gıda denetimi
Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapıldı
YEREL HABERLER Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapıldı
Hakkari'de muhtarlar toplantısı
YEREL HABERLER Hakkari'de muhtarlar toplantısı
Derecik’te kenger bitkisini toplama sezonu başladı
YEREL HABERLER Derecik’te kenger bitkisini toplama sezonu başladı
Hakkari'de 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.