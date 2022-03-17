Hakkarili antrenör ‘en centilmen antrenör’ ödülüne layık göründü

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Hakkari'nin sevilen güreş antrenörü İsmail Taşçı, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından ‘en centilmen antrenör’ ödülüne layık göründü.

0809 Mart 2022 tarihinde Balıkesir’de yapılan U17 Kadınlar Türkiye Şampiyonasında, Güreş Federasyonu tarafından ‘en centilmen antrenör’ ödülü Hakkari güreşine 35 yıl hizmet vermiş antrenör İsmail Taşçı'ya verildi. Taşçı, bu ödüle kendisini layık gördüğü için Türkiye Güreş Federasyonu Başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

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