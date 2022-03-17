Yolu kapanan mezradaki hasta için ambulans helikopter havalandı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesine bağlı Yeşilova köyü Kandilli mezrasında yaşayan, solunum ve yüksek tansiyon hastası İzzet Erdi (70) rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Kardan dolayı kapanan yolun açılmasının uzun süreceğinin değerlendirilmesi üzerine Van’dan ambulans helikopter havalandı. Büyükçiftlik Karakolundan ambulans helikopterle alınan hasta, Yüksekova Devlet Hastanesine nakledildi.

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