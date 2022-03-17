Hakkari polisinin eğitim atağı devam ediyor

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve köylerdeki okullarda öğrencilere yönelik kitap okuma etkinliğini sürdürüyor.

Normal görevinin yanında halkla ilişkiler ve eğitime büyük önem veren Hakkari polisi, yaptığı faaliyetlerle yöre halkından tam not aldı. Halkla iç içe olan polis, bu defa da merkeze bağlı Akçalı İlkokulunda kitap okuma etkinliğini düzenledi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek’in de katılımıyla yapılan okuma etkinliğinin ardından, öğrencilere değişik oyuncaklar, kırtasiye malzemesi, mont ve ayakkabı hediye edildi.

Bu tür etkinliklerin toplum üzerinde çok olumlu bir etkisi olduğunu ifade eden veliler, Hakkari polisinin bu faaliyetlerinin devamını istediler.

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