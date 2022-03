Vali Akbıyık'tan Şehitleri Anma Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Akbıyık, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü günü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Umudun bittiği yerde imanın, gücün tükendiği yerde azmin, silahın olmadığı yerde yüreğin coştuğu, dünyada eşi benzeri görülmemiş çetin bir savaşa sahne olan, toprağın her zerresinin şehit kanı ile sulandığı, bir toplumun millete dönüştüğü 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Vali Akbıyık mesajının devamında, "Çanakkale Zaferi, 18 Mart 1915’te vatan ve milletin bağımsızlığını korumak, vatan ve milletin bekası için yurdumuzun dört bir yanından ailelerini arkalarında bırakarak gelen kahramanlarımızın her türlü imkansızlık ve yokluğa rağmen varını yoğunu ortaya koyarak, zor şartlar altında kendisinden donanım ve imkân yönünden güçlü olan ordulara karşı verdiği muhteşem mücadeleyle destanlaşmış, eşine az rastlanır, anlamlı bir kahramanlık destanı ve tarihi dönüm noktalarından biridir. Bu destansı zafer Türk milletinin verdiği mücadeleyle, “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe kazıyarak tarihin akışını değiştirmiştir.

Etnik kökenleri, mezhepleri ne olursa olsun vatanın her köşesinden kopup gelerek düşmanın karşısına dikilen ve ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek canları pahasına bu toprakları savunan şehitlerimizin aziz hatırası, millet olma şuurumuzu canlı tutan en büyük ilham kaynağımızdır. Güvenlik güçlerimiz her daim 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kazanmamızı sağlayan yüksek şuur ve ruh ile hareket ederek, vatanımızın sınırlarını beklemekte, içten ve dıştan gelen tüm saldırılara karşı göğüs germektedir. Bu millet nasıl ki Çanakkale’de unutulmaz bir destan yazdıysa aynı kahramanlığı 15 Temmuz’da da millet ve demokrasi düşmanları karşısında sergilemiştir. Ülkemizin kahraman evlatları bugün de aynı fedakâr, cesaretli ve kararlı tutumuyla yurt içindeki terör örgütleriyle mücadele etmekte gerektiğinde şehit olmaktadırlar.

Hakkarili vatandaşlarımızdan, korucularımızdan da terörle mücadelede sayısız şehitler verilmiş ama teröre karşı taviz verilmemiştir. Bunun için Hakkarili hemşehrilerime, Hakkarili şehit aileleri, gazi ve ailelerine de sonsuz saygılarımı sunarım.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan topraklarını korumak ve savunmak için canlarını ortaya koymaktan çekinmemiş olan şehitlerimizi, rahmet ve minnetle, gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum" dedi.

