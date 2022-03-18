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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derecik’te koyunlar meralara çıkmaya başladı

İHA

Derecik’te koyunlar meralara çıkmaya başladı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde havaların ısınmasıyla vatandaşlar koyunlarını meraya çıkartmaya başladı.
Zorlu geçen kış aylarını geride bırakan küçükbaş hayvan yetiştiricileri, karların erimesiyle yeşile bürünen meralara çıktı. Derecik’te hayvanlarını ağıllarda kuru ot ve samanla besleyen çiftçiler, havaların ısınmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar Derecik’in meralarında otlamaya başlarken, üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu.
Rahat bir nefes aldıklarını belirten Fatih Duru adlı çiftçi, "Biz Yüksekova'nın Armutlu köyünden geliyoruz. Hayvanlarımızı otlatmak için buraya getiriyoruz. Bizim tarafta hala kış yaşanırken, buraya erken bahar geldi. Şu an bizim köyde yerde 1 metre kar var. Her sene kış aylarında hayvanlarımızı buraya getiriyoruz. Yazları ise Yüksekova’ya geri götürüyoruz. Buraya erken bahar geldiği için yemlerin maliyetinin düşmesinde büyük katkı sağlıyor. Artık hayvanlarımızı meralara götürüyoruz, akşama kadar otlatıyoruz. Buranın insanları çok iyi, kardeş gibiyiz ve bu şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Baharın gelmesiyle biz de rahat nefes aldık. Çok şükür bahar gelmiş, havalar güzel ve her yer yemyeşil" dedi.

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