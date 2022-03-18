Çukurca’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, 2. Hudut Tugayı Kurmay Başkanı Albay Saim Tabak, Belediye Başkanı Ensar Dündar, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

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