Şemdinli’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı önünde yapılan tören; çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisi, şiirlerin okunması ve sinevizyon gösterileriyle devam etti.

Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, 34. Hudut Tugay Komutan Vekili Albay Hakan, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Aksoy, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar’ın katıldığı program, davetlilere ekmek ve üzüm hoşafının ikram edilmesiyle son buldu.

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