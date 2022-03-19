Hakkari'de 46 köy yolu kapandı

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Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 46 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, 46 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğunu ve ekiplerin yolları yeniden açmak için çalışmalarının sürdürdüğünü bildirdi.

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