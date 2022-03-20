Hakkari'de 196 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

– Hakkari’de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 196 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de yoğun kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 10 köy, 20 mezra, Şemdinli'de 18 köy, 67 mezra ve Yüksekova ilçesinde 27 köy, 54 mezra yolu olmak üzere 196 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollar ile ilgili açıklamada bulunan Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü ifade ettiler.

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