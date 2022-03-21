Belediye ekiplerinden yavru kedilere şefkat eli

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Hakkari'de donma tehlikesi geçiren anne kedi ve yavruları belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi’nde gelen ihbar üzerine veteriner ekibi olay yerine gitti. Burada yeni doğum yapmış ve soğuktan 3 yavrusunu kaybeden anne kedi ile 2 yavrusunu alan ekipleri, hemen kliniğe götürdü. Burada muayeneleri yapılarak sobanın önünde ısınmaları sağlanan anne kedi ve yavruları, ekipleri müdahalesiyle hayatta kaldı.

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