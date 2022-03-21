Hakkarili Rojda Türkiye şampiyonu oldu

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Hakkari Polis Gücü Takımı sporcusu Rojda Kanat, yapılan judo müsabakasında Türkiye şampiyonu oldu.

Yozgat’ta yapılan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası müsabakaları devam ediyor. Müsabakaya katılan Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü sporcusu Rojda Kanat, 40 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu.

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