Hakkari'de 40 köy yolu ulaşıma kapandı

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Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, il merkezi ve Şemdinli ilçesinde kapanan 40 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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