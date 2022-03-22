Hakkari'de ‘Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması’ düzenlendi

Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ‘Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması’ düzenlendi.

Hakkâri Spor Salonundan düzenlenen yarışmanın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari merkezden 7, Yüksekova’dan 8 ve Şemdinli’den 3 olmak üzere toplam 18 ekibin ve 210 yarışmacının kalımıyla yarışmanın başladığını belirterek, “Hakkâri, halk oyunları açısından oldukça zengin ve canlı bir bölgedir. 200 aşkın farklı oyunu bulunmakta ve her oyununun bir hikâyesi bir yaşanmışlığı vardır. Nitekim ilimiz. tarihin değişik dönemlerinde yurt içi ve yurt dışında bu alanda birçok başarıya imza atmıştır ve atmaya devam edecektir. Bu güzel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için siz sporculara ve eğitmenlere çok büyük görevler düşmektedir. Sizler bu anlamlı görevi yürütürken, biz yöneticiler her konuda destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Organizasyon için büyük destek sağlayan Valimiz İdris Akbıyık'a, paydaş kurumlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları kulüplerine destek veren kurum ve şahsılara plaket takdim edildi.

Daha sonra 4 kategoride 18 takımın yarıştığı müsabakalara geçildi. Yarışmada dereceye giren takımlar, kenti bölgede yapılacak olan yarışmalarda temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.