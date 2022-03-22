Polisin otomobilinde 52 kilo patlayıcının ele geçirilme görüntüleri ortaya çıktı (2)

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POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari VAN-DHA

2022-03-22 16:28:01



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