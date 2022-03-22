Hakkari Valiliğinden ‘patlayıcı’ açıklaması

Hakkari Valiliği, polisin sürücülüğünü yaptığı araçta fabrikasyon patlayıcılardan PETNRDX olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiğini duyurdu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen bir çalışma kapsamında, 20 Mart 2022 günü saat 19.00 sıralarında Yüksekova ilçesi YüksekovaVan Uygulama Noktası çıkışında bir araç durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Durdurulan A.K. isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta yapılan detaylı aramada, zula olarak tabir edilen bölümde 133 paket halinde toplam ağırlığı 52 kilo 500 gram olan fabrikasyon patlayıcılardan PETNRDX olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.