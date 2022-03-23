Hakkarigücü, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 1-0 yendi

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Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ, (DHA)-TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 1-0 yenerek gruptaki puanını 34'e yükseltti.

TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı konuk etti. Rakip takıma karşı daha üstün bir futbol sergileyen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 52'nci dakikada Damla Çoban'ın kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçtan detaylarDHA-Spor Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-03-23 15:41:28



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