Tarihi değirmende tahin mesaisi Ramazan ayı öncesi çiftçiler susamlarını tahine dönüştürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi değirmende tahin mesaisi Ramazan ayı öncesi çiftçiler susamlarını tahine dönüştürüyor

İHA

Tarihi değirmende tahin mesaisi Ramazan ayı öncesi çiftçiler susamlarını tahine dönüştürüyor

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde geçen yıl tarlalara ekilen susamlar çeşitli evrelerden geçtikten sonra tarihi değirmende tahine dönüştürülüyor.
Tamamen yerli ata tohumundan tarlalara ekilen susamlar, Ramazan ayı öncesi tahine dönüştürülerek bölgedeki vatandaşların sofralarını süslemeye başladı. Köprülü köyünde çiftçilik yapan Recep Taş (52), susamları bir gün boyunca suda beklettirip nemlenmesini sağladıklarını söyleyerek, “Daha sonra çeşitli aşamalardan geçen susamları ateş odunuyla kavurup tarihi taş değirmenlerde öğütüyoruz. Doğal ve yerli olan susamlarımız burada tahine dönüşüyor. Yaptığımız tahin bütün dünyada da eşi benzeri olmayan bir lezzette dönüşerek sofralarımızda yer alıyor” dedi.

“Yöre halkının vazgeçemediği bir lezzet”
Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, her sene ekilen susamların zahmetli süreçlerden geçtikten sonra sofralarda yer aldığını belirterek, “Tahinimizin lezzetli olmasının sebebi, organik ve taş değirmende öğütülmesinden kaynaklanıyor. Türkiye’de iddialı olup ülkenin her yerine çiftçilerimiz tarafından gönderiliyor” diye konuştu.

“Çiftçilerimizin ürettiği susamlar için sınırsız alım garantisi veriyoruz”
Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise göreve başladığı günden beri çiftçiler için de çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Dutluca ve Bey mahallerimizde ekilmeyen tarlalarımız için sulama kanalları yaparak çiftçilerimize üretim yapmaları için ön ayak olduk. Ürettikleri mahsuller için Çukurca Kaymakamlığı bünyesinde oluşturduğumuz Zap markası adı altında alım garantisi verdik. Tamamen organik olan susam, çeltik, maş fasulyesi, mısır, buğday, ceviz ve incir ekmeği gibi ürünleri çiftçilerimizden alarak, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyoruz. Bu anlamda hem çiftçimiz kazandı hem de organik mahsul isteyen vatandaşlarımız istedikleri ürünlere sahip oldu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 1 - Galatasaray: 0
YEREL HABERLER Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 1 - ...
Hakkarigücü, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 1-0 yendi
YEREL HABERLER Hakkarigücü, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 1-0 ...
Hakkari'de tüm köy ve mezra yoları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de tüm köy ve mezra yoları ulaşıma açıldı
Hakkari Valiliğinden ‘patlayıcı’ açıklaması
YEREL HABERLER Hakkari Valiliğinden ‘patlayıcı’ açıklaması
Polisin otomobilinde 52 kilo patlayıcının ele geçirilme görüntüleri ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Polisin otomobilinde 52 kilo patlayıcının ele ...
Polisin otomobilinde 52 kilo patlayıcının ele geçirilme görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Polisin otomobilinde 52 kilo patlayıcının ele ...
Hakkari'de ‘Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması’ düzenlendi
YEREL HABERLER Hakkari'de ‘Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması’ ...
Vali Akbıyık yaşlılarla yemekte bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık yaşlılarla yemekte bir araya geldi
AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına saldırı Büyükçiftlik Belde Belediyesi Başkanı Rüştü Zeydan: “Yüksekova’daki huzur iklimini kimsenin bozmaya hakkı yok”
YEREL HABERLER AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına ...
Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü çıktı
YEREL HABERLER Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo ...
Hakkari'de 40 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 40 köy yolu ulaşıma kapandı
Hakkari’de korkutan yangın Öğrenciler gözyaşlarına hâkim olamadı
YEREL HABERLER Hakkari’de korkutan yangın Öğrenciler gözyaşlarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.