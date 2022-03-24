Hakkari'de köy yolunda EYP ele geçirildi

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Hakkari Merkez Oğul köyü yolu kenarına döşenmiş 2 adet uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak merkez ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet SANCAR Oğul3 operasyonu kapsamında 24 Mart 2022 günü ilimiz Merkez Oğul köyü yolu kenarına döşenmiş 2 adet uzaktan komutalı EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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