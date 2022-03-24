Karla mücadele ekibi yolda tünel açtı içinde geçti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar bölgesinde karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri açtıkları tünelden geçerek çalışmalarını sürdürdü.
Hakkari İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, Şemdinli Kayalar bölgesinde yaklaşık 7 metre kalınlığındaki karda iş makineleri açtıkları tünellerden geçerek çalışmalarını sürdürdü. Geceli gündüzlü çalışmalar sonucu kısa sürede onlarca köy ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açan ekipler, zorlu doğa koşullarına meydan okudu.
Ekiplerin zorlu karla mücadele çalışmasını sosyal medya hesabında paylaşan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, "Burası Şemdinli Kayalar bölgesi, karla mücadelemiz aralıksız devam ediyor" ibarelerine kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.