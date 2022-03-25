Hakkari-Van yoluna kaya parçaları düştü, 2 saat ulaşıma kapandı

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HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ-Van yolunun kent merkezi girişi, yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, 2 saat süren çalışma sonucu yeniden açıldı.

Hakkari-Van yolunun Seresolan mevkisinde, yağış sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları, kent merkezi girişine düştü. Yolun 2 yönlü olarak trafiğe kapanması üzerine Karayolları ekiplerine haber verildi. Yüksekte düşmeden kalan büyük kaya parçalarının indirilmesi için de bölgeye iş makineleri sevk edildi. Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri ve iş makinesiyle gelen İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari

2022-03-25 15:22:05



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