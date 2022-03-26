Kıbrıs Gazisi Sezai törenle son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Sezai (66), yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir kanser tedavisi gören Kıbrıs Gazisi Ahmet Sezai, yaşam mücadelesini kaybetti. Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra 6 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Ahmet Sezai, askeri törenle Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kıbrıs Gazisi Ahmet Sezai'nin cenaze törenine Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Şemdinli Belediye Başkan Vekili Ali Keskin, kurum amirleri ve ilçe sakinleri katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.