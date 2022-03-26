Cadde ortasında tartışan amca- yeğen birbirlerini bıçakladı

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, cadde ortasında tartışan amca ve yeğen birbirlerini bıçakladı. Amcayeğen hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Yüksekova ilçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Abdülkerim Büyükbaş ile yeğeni Salih Büyükbaş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada amca ve yeğen birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralanan amca ve yeğen, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-03-26 20:37:18
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