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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova’da düşen kaya parçaları yolu kapattı

İHA

Yüksekova’da düşen kaya parçaları yolu kapattı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun yağışlardan dolayı dağdan kopan kaya parçaları yolu trafiğe kapattı.
Yüksekova merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyünde, dağdan kopan kayaların yolu kapatması üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye giden Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, büyük uğraşlar sonunda yola inen kayaları temizleyerek, yolu tekrardan trafiğe açtı.
Öte yandan yetkililer, bölgede aralıklı olarak karla karışık yağmurun yağmasından dolayı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

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