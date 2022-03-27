Cadde ortasında birbirlerini bıçaklayan amca taburcu, yeğenin tedavisi sürüyor



Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, cadde ortasında alacak meselesi yüzünden tartışan ve birbirlerini bıçaklayan Abdulkerim Büyükbaş ile yeğeni Salih Büyükbaş hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Amca taburcu edilirken, yoğun bakımda olan yeğenin tedavisi devam ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Abdülkerim Büyükbaş ile yeğeni Salih Büyükbaş arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada amca ve yeğen birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisinin ardından Salih Büyükbaş, taburcu edilirken, yeğenin ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Salih Büyükbaş ile ve yeğenin polise, birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyledikleri öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-03-27 15:09:06



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