Kar altında güzelleşen Yüksekova

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar altında güzelleşen Yüksekova

İHA

Kar altında güzelleşen Yüksekova

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mart ayına rağmen her tarafın karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
Türkiye’nin en doğusunda bulunan Yüksekova ilçesi, yaz aylarında olduğu kadar kış mevsiminde de ayrı bir güzellikle göz kamaştırıyor. İlçede kış mevsiminin başlamasıyla etkili olan yoğun kar yağışı kente ayrı bir güzellik katarken, ilçenin etrafını saran dağların beyaz örtüsü ve şehrin üstündeki sis bulutları ise görenleri kendine hayran bırakıyor.
2 mevsimi bir arada yaşadıklarını belirten Muhtar Selim Genç, “Şu an Yüksekova’nın bir yanı karla kaplıyken, diğer yanı ilkbaharı yaşıyor. Ovamız ve dağlarımız beyaz örtüsüyle adeta hayran bırakıyor. Özellikle yazın olduğu kadar kışın da turizmin gözde mekânlarında biri olduğunu söyleyebiliriz. Yüksekova aslında doğunun en güzel yerlerinden biridir, çünkü Cilo Dağları 20 bin yıllık buzulları barındırıyor. Yüksekova mart ayına rağmen kar altında güzellikler saçıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cadde ortasında birbirlerini bıçaklayan amca taburcu, yeğenin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Cadde ortasında birbirlerini bıçaklayan amca taburcu, ...
Kargaların saldırdığı baykuş Hakkari Valiliği'ne sığındı
YEREL HABERLER Kargaların saldırdığı baykuş Hakkari Valiliği'ne ...
Yüksekova’da düşen kaya parçaları yolu kapattı
YEREL HABERLER Yüksekova’da düşen kaya parçaları yolu kapattı
Cadde ortasında tartışan amca- yeğen birbirlerini bıçakladı
YEREL HABERLER Cadde ortasında tartışan amca- yeğen birbirlerini ...
İstanbul'daki silahlı saldırıda öldürülen iki kardeş Hakkari'de toprağa verildi
YEREL HABERLER İstanbul'daki silahlı saldırıda öldürülen iki kardeş ...
İstanbul’da öldürülen Sözer kardeşleri binlerce kişi uğurladı
YEREL HABERLER İstanbul’da öldürülen Sözer kardeşleri binlerce kişi ...
Hakkari'de 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Zabıta ekipleri dilencilere geçit vermedi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri dilencilere geçit vermedi
Kıbrıs Gazisi Sezai törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi Sezai törenle son yolculuğuna uğurlandı
Belediye ekipleri aç kalan hayvanlar için seferber oldu
YEREL HABERLER Belediye ekipleri aç kalan hayvanlar için seferber ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.