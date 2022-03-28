Hakkari’deki iki aile barıştırıldı

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Hakkari'nin Kırıkdağ köyündeki iki aile arasında bir süredir devam eden husumet, aşiret liderlerinin devreye girmesiyle barışla son buldu.

HakkariVan karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde yaklaşık 15 yıldır iki aile arasında yaşanan husumetin son bulması için Jirki Aşireti Hakkari Kanaat Önderi Necmi Adıyaman, Yüksekova Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüşti Zeydan ve Kanaat Önderi Timur Yoldaş devreye girdi. Yapılan girişim sonucu aileler barıştırılarak 15 yıllık husumete son verildi.

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