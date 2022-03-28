Tel örgülerde mahsur kalan kedi için seferberlik

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– Hakkari Şehir Stadyumu etrafındaki tel örgülerde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Merzan Mahallesi Şehir Stadyumunda oynanan Hakkari Gücü ile Yüksekova Belediye Spor karşılaşması sırasında, saha kenarındaki 7 metre yüksekliğindeki tel örgülerin üzerinde mahsur kalan kedi taraftarların dikkatini çekti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekip, merdiven yardımı ile tel görgülerinin üzerinde mahsur kalan kediyi kurtardı. Maçla birlikte kedinin kurtarılmasını da izleyen taraftarlar, itfaiye ekibini alkışlarla kutlandı.

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