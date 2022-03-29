Hakkari’de tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Hakkâri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, iki ayrı zincir markette tespit edilen son kullanım tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Hakkâri'de son günlerde etiket kurallarına uymayan birçok iş yerine ceza kesen zabıta ekipleri, halk sağlığını ön planda tutarak denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hakkâri Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekiplerin zincir marketlerde yaptıkları denetimlerde, iki ayrı markette tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Ürünleri raflarda toplayan zabıta ekipleri, kent dışına çıkartarak imha etti.

Marketlere yönelik denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, özelikle zincir marketlere göz açtırmıyor. Gelen ihbarları da anında değerlendiren ekipler, halkın sağlığı ile oynayanlara kapatma ve ağır para cezası kesileceği uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.