Atık malzemeler hediyelik eşyaya dönüşüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Güllüce köyünde yaşayan kadınlar, 2 katlı evi atölyeye çevirerek atık malzemelerden hediyelik eşyalar yaparak hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de meslek öğreniyor.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Güllüce köyünde kurs açan Emine Yücedağ adlı usta üretici, yaptıkları işlerle herkesi kendisine hayran bırakıyor. Köydeki 2 katlı evini atölyeye dönüştüren Yücedağ, 12 kursiyerle atık malzemelerden hediyelik eşya yapımının yanı sıra kurdele nakışı, Çin iğnesi, Brezilya oyası ve Kahramanmaraş tarzı dikişnakış ile patik, çorap, pike, havlu kenarı, yazma oyaları ve daha birçok ürün yapıyor.

15 yıldır Güllüce köyünde usta üreticilik yaptığını belirten Yücedağ, “Dikiş nakış gibi işlerin yanı sıra çevreye atılan tüm atık malzemeleri toplayıp hediyelik eşyaya dönüştürüyoruz. Atık malzemeleri burada en güzel hediyeye dönüştürüyoruz. Biz geri dönüşüme çok özen veriyoruz. Tüm kızların sanatı öğretip ve sosyalleşmeleri bakımında güzel işlere imza atıyoruz. Benim 12 öğrencim var. Kursumuza yoğun bir ilgi ve talep var. Birçok ürünü bir arada yaparak halkımızın beğenisine sunuyoruz. Bize bu fırsatı sağlayan Yüksekova Kaymakamına, Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.

5 yıldır kurs gördüğünü belirten Zeynep Güneç ise “Dikiş ve nakış işlerimizle beraber atık malzemelerden hediyelik ürünler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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