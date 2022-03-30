Engelli bireylerden EKPSS kursuna yoğun ilgi

Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursu yoğun ilgi görüyor.

Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin girişimleri sonucu, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan EKPSS kursu, engelli bireyler tarafından sevinçle karşılandı. Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında görme, işitme, bedensel ve zihinsel engellilere yönelik açılan kursta; Türkçe, matematik, coğrafya, tarih, fizik, edebiyat ve anayasa olmak üzere 6 branşta eğitim veriliyor.

Eğitim programında engelli bireylere fiziksel ve zihinsel durumları göz önünde bulundurularak gruplar halinde ders veriliyor.

Öğretmen Menaf Çelik, kursun önemine değinerek, “Ben buraya hiç düşünmeden geldim. Özellikle arkadaşlara yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Onları hayata kazandırmak, kamuya kazandırmak çok mantıklı bir adım olacaktır. Derslerimiz güzel gidiyor. Onlara da alıştık. Kaynaklar geldi, hepsine tüm kaynaklarını dağıttık. Onları en kısa zamanda en güzel şekilde sınava hazırlamak için çalışıyoruz” dedi.

Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler ise yaptıkları girişimler sonucu Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından EKPSS kursu açıldığını belirterek, “Kaymakamımız başta olmak üzere, Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğüne, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda güzel işlere adım atacağız” ifadelerini kullandı.

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