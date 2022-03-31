Hakkari'de ‘Doğal Afetleri Değerlendirme’ toplantısı

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında “Doğal Afetleri Değerlendirme” toplantısı yapısı yapıldı.

112 Çağrı Merkezinde yapılan toplantıya vali yardımcıları Mustafa Berat Kılıç ve Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, AFAD Müdürü Resul Karadeniz ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda meydana gelebilecek çığ riski ve diğer doğal afetlere karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

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