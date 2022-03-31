Kaymakam Kurt’tan Akkaya köyüne ziyaret

– Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar, Akkaya köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Kurt ve Başkan Dündar, köylülerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Burada konuşan Kaymakam Kurt , “Devletimiz muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmek için tüm imkanlarıyla çalışıyor. İmkanlarımız doğrultusunda tüm köylerimizin eksiklerini gidereceğiz” dedi.

Ziyarette AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Rıdvan Dirmilli ve AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.