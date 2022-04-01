Hakkari’de 140 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi

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Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 140 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde bir kargo firmasında yapılan aramalarda; 10 ayrı çuval içerisinde toplam 140 adet pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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