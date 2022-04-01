Hakkari'de kamyonda 140 av tüfeği ele geçirildi

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan kamyonda 140 av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada, 10 çuval içinde 140 av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-04-01 10:43:18



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