Hakkari'de "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" açıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Geri Dönüşüm Kütüphanesi”ni hizmete açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılması" projesi çerçevesinde Hakkâri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yönetici, usta öğretici ve kursiyerlerince geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için kullanılmayan sıralar, araç lastikleri gibi atık malzemeler dönüştürerek; masa, kitaplık, sandalye ve kitap okuma setleri ürettiler.

Kurulan kütüphanenin açılışına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yurdagül Timur katıldı.

Sıfır atık kültürünü kazandırarak, farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan kütüphanede incelemelerde bulunan Vali İdris Akbıyık, kütüphanenin yapım aşamasına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'den bilgi aldı. Akbıyık, "Kaynakların sınırlı olduğu dünyamızda, kullandığımız malzemeyi hayatımızdan atmamız doğru değildir, ihtiyaç duyduğumuzda başka alanlarda kullanacağımızın algısı bilincini ve farkındalığını vermek gerekiyor. Çünkü amaçlarımızdan biri de çevresine zarar vermeyen, çevreye duyarlı ve kaynakların sınırlı olduğunun farkında olan nesiller yetiştirmek. Bu çerçevede, birinci meselemizin eğitim olduğunu tekrardan ifade edeyim" dedi.

Açılış sonrası öğrenciler ve usta öğreticilerle bir araya gelen Vali Akbıyık, bir süre onlarla sohbet ettikten sonra program sona erdi.

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