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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de “Gönül Bağı Atölyesi” hizmete açıldı

İHA

Hakkari’de “Gönül Bağı Atölyesi” hizmete açıldı

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla "Gönül Bağı Atölyesi" hizmete açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) 2021 Programı' çerçevesinde Türkiye genelinde başvuru yapan bin 108 proje arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda 137 proje hibe desteği almaya hak kazanmıştı. Hakkari Taşbaşı İmam Hatip Ortaokulunun "Gönül Bağı Atölyesi" adlı projesi, kentte 2, Türkiye’de ise kabul edilen 137 projeden biri oldu. Fiziki ve donanımsal olarak tamamlanan "Gönül Bağı Atölyesi" İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katılımlarıyla öğrencilerin hizmetine açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "ERDEM Projesi 2021 çerçevesinde, projenin koordinatörü olan Ceylan Gündüz öğretmenimiz, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük içeren; doğal afetler semineri, çevre bilinci, sokak hayvanlarının korunması, geri dönüşüm, yaşlılarla kitap okuma etkinliği ve sergileme gibi konularda, öğrencilerin toplumsal problemlere karşı ilgi ve alakalarını arttırmak ve yeni bilimsel yöntemlerle alternatif çözümler üretmek gibi hedeflerle yola koyuldu. Eğitim camiası olarak, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış nitelikli, bilime sevdalı ve ahlaklı, millî ve manevi değerleri benimseyen bireyleri yetiştirmek amacıyla bu projelerde başarılı olmayı çok önemsiyoruz. Gönül Bağı Atölyesi projesi de bu başarılı çalışmalarımızdan biridir. Bu örnek çalışmalarından ötürü Taşbaşı İmam Hatip Ortaokulu ailesini tebrik eder, atölyemizin hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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