358 personelle kayıp asteğmeni arama çalışması devam ediyor

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Hacıbey Çayı’na düşerek kaybolan asteğmeni arama çalışmaları 358 personel ve vatandaşın desteğiyle devam ediyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Derecik ilçesi Hacıbey Çayı civarında arama tarama faaliyeti esnasında Samanlı Hudut Birliğinde görevli bir asteğmenin saat 20.00 sıralarında ayağı kayarak Hacıbey Çayı’na düştüğü belirtildi. Açıklamada, “Şu ana kadar yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Aramatarama faaliyetlerine AFAD, jandarma ve emniyet birimlerimize ait toplam 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 358 personel ve vatandaşımızın desteği ile devam etmektedir" denildi.

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