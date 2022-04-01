Şemdinli’de Ramazan çöreği mesaisi

Bir şaka iki ölüm! Lisede dehşet!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki kadınlar, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi "tandır çöreği" için hazırlıklara başladı.

Kadınlar tarafından özellikle Ramazan ayı ve bayramlarda pişirilen tandır çöreği, Hakkari'de vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Yağla yoğrularak hazırlanan hamurun içine un helvası konulan çörekler, üzerilerine yumurta akı ile karıştırılmış susam serpilerek tandırda pişiriliyor. Kentin geleneksel lezzetleri arasında yer alan Şemdinli çöreği, 11 ayın sultanı Ramazan ayında da bolca tüketiliyor. Kadınların maharetli ellerinde hazırlanan hamur, bir süre bekletildikten sonra çörek olarak hazırlanıyor. Hazırlanan çörekler tandırda odun ateşinde pişirilip sofraları süslüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.